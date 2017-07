Wimbledon: Centre Court und Court 1 im Livestream

Heute, 13:48 Uhr

Wir zeigen Ihnen am 9. Turniertag in Wimbledon die vier Viertelfinals der Männer vom Centre Court und dem Court 1 durchgehend in voller Länge.

Das Programm auf dem Centre Court (ab 14 Uhr): Andy Murray - Sam Querrey

Milos Raonic - Roger Federer Das Programm auf Court No. 1 (ab 14 Uhr): Gilles Muller - Marin Cilic

Tomas Berdych - Novak Djokovic Hinweis: Die Übertragungen sind ohne Kommentar. Änderungen am Programm und bei der Auswahl der Courts vorbehalten.

SRF