Wimbledon live: Die Spiele auf den Courts 1 und 3

Heute, 11:46 Uhr

Wir zeigen Ihnen am 11. Turniertag in Wimbledon das Geschehen auf den Courts 1 und 3 durchgehend in voller Länge.

Das Programm auf Court No. 1 (ab 14 Uhr): Anna-Lena Groenefeld/Kveta Peschke - Ekaterina Makarowa/Elena Wesnina

Hao-Ching Chan/Monica Niculescu - Makoto Ninomiya/Renata Voracova

Henri Kontinen/Heather Watson - Bruno Soares/Elena Wesnina Das Programm auf Court No. 3 (ab 15 Uhr): Lindsay Davenport/Mary Joe Fernandez - Arantxa Sanchez Vicario/Selima Sfar

Andrea Jaeger/Conchita Martinez - Kim Clijsters/Rennae Stubbs

Tracy Austin/Helena Sukova - Cara Black/Martina Navratilova Hinweis: Die Übertragungen sind ohne Kommentar. Änderungen am Programm und bei der Auswahl der Courts vorbehalten.

SRF