Legende: Ballt die Faust Daniil Medwedew. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) zwingt in Wimbledon im Viertelfinal Jannik Sinner (ITA/ATP 1) mit 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 in die Knie.

Medwedew trifft im Halbfinal auf Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) oder Tommy Paul (USA/ATP 13).

Zum zweiten Mal in Folge steht Daniil Medwedew im Wimbledon-Halbfinal. Der Russe entschied ein packendes Duell mit Jannik Sinner über fünf Sätze in exakt vier Stunden für sich. Damit gelang ihm gegen den Weltranglisten-Ersten auch die Revanche für die Niederlage in der zuvor einzigen Begegnung an einem Grand-Slam-Turnier. Anfang Jahr hatte sich Sinner an den Australian Open im Final ebenfalls in fünf Sätzen durchgesetzt und sich seinen ersten Major-Triumph gesichert.

Medwedew, der nun am Freitag auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder den US-Amerikaner Tommy Paul trifft, hielt gegen Sinner von Beginn an dagegen. Der Italiener musste sich seinerseits am Anfang des dritten Satzes beim Stand von 1:2 behandeln lassen und schien phasenweise nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Im vierten Durchgang berappelte sich Sinner doch noch einmal und erzwang einen Entscheidungssatz. Dort blieb er gegen Medwedew aber chancenlos.

