Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag. Was bringt der Draw?

Hammer-Gegner in den 1. Runden?

Nur noch wenige Tage bis zum Start des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison. Lanciert werden die US Open aber bereits mit der Auslosung am Donnerstag. Mit grosser Spannung wird der Draw des Männertableaus erwartet. Auf folgende Spieler wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt:

Der Schotte, aktuell die Nummer 378 der Welt, ist dank einem «Protected Ranking» am Start. Murray hatte zuletzt bei den US-Turnieren Aufwärtstendenz erkennen lassen. Stan Wawrinka: Als Weltnummer 101 klopft der Romand bereits wieder an die Tür zu den Top 100, braucht für seine Teilnahme aber dennoch eine Wildcard. Der 33-Jährige hat in Cincinnati bewiesen, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.

Weil die beiden ehemaligen US-Open-Sieger ungesetzt sind, könnten sie schon in der ersten Runde auf Rafael Nadal (ATP 1), Roger Federer (ATP 2) oder Novak Djokovic (ATP 6) treffen. Ein Szenario, das sich wohl keiner der Beteiligten wünscht.

Erstmals seit 2015 sind die «Big 4» in Flushing Meadows wieder geschlossen am Start. Bei einem Grand-Slam-Turnier war dies letztmals in Wimbledon 2017 der Fall.