Die beiden Schweizerinnen Belinda Bencic und Jil Teichmann werden ihre Zweitrundenmatches an den US Open am Donnerstag um 18:00 Uhr Schweizer Zeit bestreiten.

Legende: Schlägt als nächstes gegen Martina Trevisan auf Belinda Bencic. Keystone

Belinda Bencic und Jil Teichmann werden den 4. Tag an den US Open eröffnen. Bencic (WTA 12) tritt am Donnerstag um 18:00 Uhr Schweizer Zeit gegen die Italienerin Martina Trevisan an. Dabei wird sie nicht um schönes Wetter bangen müssen: Wie bereits bei ihrem 1. Duell in Flushing Meadows wird sie im Louis Armstrong Stadium antreten dürfen, das über ein ausfahrbares Dach verfügt.

Teichmann (WTA 44) muss bei ihrer Zweitrundenpartie hingegen darauf hoffen, dass der Platz trocken bleibt. Auf Court 11 misst sie sich mit der Estin Anett Kontaveit. Sollte der Regen der Wahl-Bielerin keinen Strich durch die Rechnung machen, wird auch sie um 18:00 Uhr Schweizer Zeit beginnen.