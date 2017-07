Zwei Sätze top, einer flop: Bacsinszky schlägt Olympiasiegerin

Timea Bacsinszky gewinnt gegen Monica Puig in der 1. Runde von Wimbledon in 3 Sätzen mit 6:1, 3:6, 6:0. Nur im 2. Satz zeigt sie Schwächen.

Bacsinszky - Puig: Die Livehighlights 1:50 min, vom 4.7.2017

Nur im 2. Satz nimmt sich Timea Bacsinszky eine kleine Auszeit.

Am Ende gewinnt sie 6:1, 3:6, 6:0 und gibt nur gerade 7 Games ab.

Das Abenteuer Wimbledon 2017 hätte für Timea Bacsinszky (WTA 20) besser nicht anlaufen können. Sie kam in ihrem Erstrunden-Spiel gegen Monica Puig (WTA 69) viel besser aus den Startlöchern und gab in den ersten Minuten den Ton an.

Nach 9 Minuten führte sie bereits mit 3:0, zu diesem Zeitpunkt hatte sie nur gerade 2 Punkte abgegeben. Bacsinszky blieb mit dem Fuss auf dem Gaspedal und holte sich den 1. Satz wenig später mit 6:1.

Der 1. Satz dauerte nur 26 Minuten

Sie produzierte im ganzen Satz nur 1 Fehler

Das Punkteverhältnis sprach mit 26:11 zugunsten der Schweizerin eine klare Sprache

Fast gleich sah es im 3. Satz aus, mit dem Unterschied, dass Bacsinszky den Umgang gleich mit 6:0 gewann, der Satz nur 20 Minuten dauerte und sie keinen einzigen Fehler beging.

Baisse zu Spielmitte

Lediglich der 2. Satz trübte die Bilanz ein wenig: Mit einem Doppelfehler schenkte Bacsinszky der Olympiasiegerin von Rio de Janeiro das Break zum 1:2 und war so selber dafür verantwortlich, in einen 3. Durchgang zu müssen. Es war am Ende ein kleiner Fleck im Reinheft der Romande.

Die nächste Gegnerin der Schweizerin machen Kristina Kucova (WTA 105) und Bianca Andreescu (WTA 188) unter sich aus.

