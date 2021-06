Legende: Genesung im Vordergrund Stan Wawrinka muss nach seiner Operation nach den French Open und Wimbledon auch Olympia absagen. Keystone

Stan Wawrinka wird nicht an den am 23. Juli beginnenden Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Das gab der Waadtländer in einer Pressemitteilung bekannt. Grund dafür ist eine Operation am linken Fuss, der er sich kürzlich unterziehen musste.

Der Weltranglisten-30. war zuletzt Anfang März beim ATP-Turnier in Doha angetreten, dort aber in der 1. Runde ausgeschieden. Kurz darauf hatte er sich erstmals operieren lassen und für die French Open sowie Wimbledon Forfait erklärt. Ende Juni wurde eine weitere Operation notwendig. Wawrinka sei «extrem zuversichtlich», dass die Verletzung am Fuss nun behoben sei.

Vor dem 36-Jährigen hatten schon etliche andere Cracks ihre Olympia-Teilnahme abgesagt. Dazu gehören unter anderem Rafael Nadal, Dominic Thiem, Denis Shapovalov und Adrian Mannarino. Zuletzt hatte auch Serena Williams erklärt, nicht nach Tokio zu reisen.