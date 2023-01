Adelaide: Bencic in den Viertelfinals, Teichmann out

Belinda Bencic (WTA 13) steht am WTA-500-Turnier in Adelaide in den Viertelfinals. Die Ostschweizerin setzte sich gegen die Russin Anna Kalinskaja (WTA 64) 6:3, 6:3 durch und trifft in der nächsten Runde auf die als Nummer 4 gesetzte Französin Caroline Garcia. Jil Teichmann (WTA 33) unterlag derweil der Amerikanerin Danielle Collins (WTA 14) nach sechs abgewehrten Matchbällen 3:6, 6:7 (2:7).

Djokovic bricht Trainingsspiel ab Box aufklappen Box zuklappen Legende: Musste am Oberschenkel behandelt werden Novak Djokovic. Keystone/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic plagen wenige Tage vor Beginn der Australian Open Verletzungssorgen. Am Mittwoch brach der Serbe ein Trainingsspiel gegen Daniil Medwedew wegen Schmerzen am linken Oberschenkel ab. Wie Medien berichteten, beendete Djokovic die für 75 Minuten angesetzte Einheit bereits nach rund einer halben Stunde. «Es ist der Oberschenkel, mit dem ich schon letzte Woche in Adelaide Probleme hatte», sagte Djokovic. Er habe ein Ziehen gespürt und wollte deshalb kein Risiko eingehen.

Adelaide: Chatschanow zu stark für Hüsler

Für Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) ist das ATP-250-Turnier in Adelaide nach dem zweiten Einsatz vorbei. Der 26-jährige Zürcher unterlag dem als Nummer 3 gesetzten Russen Karen Chatschanow 4:6, 4:6. Hüsler war zu Beginn der Partie mit 3:0 in Führung gegangen, gab den Aufschlag danach aber selber zweimal ab im ersten Satz und schaffte kein weiteres Break mehr. Das entscheidende Break im zweiten Satz kassierte er zum 3:4. Dank dem Erstrundensieg gegen den Vorjahresfinalisten Arthur Rinderknech hat Hüsler in der Weltrangliste gleichwohl den erstmaligen Vorstoss in die Top 50 in Aussicht.

Australian Open: Riedi, Stricker und Waltert siegen in Quali

Dominic Stricker (ATP 119) und Leandro Riedi (ATP 135) haben auch die 2. Runde in der Qualifikation für die Australian Open erfolgreich gestaltet. Stricker bekundete bei seinem 6:4, 7:6-Sieg über den US-Amerikaner Mitchell Krueger (ATP 233) wenig Mühe und gewann nach 1 Stunde und 35 Minuten. Riedi setzte sich gegen den Italiener Giulio Zeppieri (ATP 168) in einem engen Match mit 3:6, 7:6, 7:6 durch. Das Tiebreak des 3. Satzes gewann der 20-Jährige erst nach Abwehr von 3 Matchbällen mit 13:11. Auch Simona Waltert (WTA 129) steht in der letzten Quali-Runde. Gegen die Australierin Astra Sharma (WTA 224) gewann sie souverän 6:2, 6:4. Nicht mehr mit dabei ist Henri Laaksonen (ATP 187), der Pavel Kotov (ATP 118) 6:7, 2:6 unterlag.