Saison der Premieren für Laaksonen

Henri Laaksonen hat einen Lauf. In Bastad bestreitet er am Freitag seinen 1. ATP-Viertelfinal. Auch sonst ist es für den schweizerisch-finnischen Doppelbürger eine Saison der Premieren.

Am 17. Juli 2017 endete eine 2684-tägige Durststrecke. Nach 7 Jahren, 4 Monaten und 4 Tagen spuckte die ATP-Weltrangliste am letzten Montag endlich wieder einen dritten Schweizer in den Top 100 aus. Hinter den Weltstars Roger Federer (ATP 3) und Stan Wawrinka (ATP 5) rückte Henri Laaksonen erstmals in seiner Karriere in die Top 100 vor.

Die aktuelle Nummer 100 der Welt ist damit «Nachfolger» von Marco Chiudinelli, der am 7. November 2010 letztmals unter den besten 100 Spielern figurierte.

« Ich werde mich nicht zurücklehnen. » Henri Laaksonen



Laaksonens Aufstieg ist das Resultat akribischer Arbeit über die vergangenen Jahre, in denen er fast ausschliesslich auf der drittklassigen ITF- und der zweitklassigen Challenger-Tour unterwegs war. Das Turnier in Bastad ist erst sein 17. ATP-Turnier.

2017 wird vielleicht dereinst als das Jahr seines Durchbruchs betitelt werden. In den ersten knapp 7 Monaten der Saison hat der 25-Jährige auf alle Fälle schon mehrfach von sich reden gemacht und diverse Premieren gefeiert:

Henri Laaksonen bei seiner Grand-Slam-Premiere in Wimbledon

In Indian Wells übersteht er im März erstmals die Qualifikation eines ATP-1000-Turniers.

An gleicher Stätte besiegt Laaksonen in der 1. Runde des Hauptfelds mit Borna Coric (ATP 59) zum 1. Mal einen Spieler aus den Top 100.

Anfang Juli feiert er in Wimbledon seine Grand-Slam-Premiere.

Am 17. Juli erscheint Laaksonens Name in den Top 100 des ATP-Rankings.

Beim Turnier in Bastad schlägt er in der 2. Runde mit Pablo Cuevas (ATP 29) einen Akteur aus den Top 30 und erreicht erstmals einen ATP-Viertelfinal.

Dank seinen beiden Erfolgen in Schweden wird sich der schweizerisch-finnische Doppelbürger, der das Jahr als Nummer 136 in Angriff genommen hat, im Ranking um ein paar weitere Positionen verbessern. So dürfte Laaksonen auch bei den US Open (ab 28. August) für das Haupttableau gesetzt sein.

Schweizer in den Top 100 Spieler

Top-Klassierung

Datum Roger Federer

ATP 1

02.02.2004 Stan Wawrinka

ATP 3

27.01.2014 Jakob Hlasek

ATP 7

17.04.1989 Marc Rosset

ATP 9

11.09.1995 Heinz Günthardt

ATP 22

07.04.1986 Claudio Mezzadri

ATP 26

02.11.1987 Michel Kratochvil

ATP 35

08.07.2002 Marco Chiudinelli

ATP 52

22.02.2010 Roland Stadler

ATP 68

17.10.1983 Georges Bastl

ATP 71

01.05.2000 Henri Laaksonen

ATP 100

17.07.2017

«Ich werde mich nicht zurücklehnen, sondern will unter die Top 50», sagte Laaksonen Anfang Monat. Ein Viertelfinal-Erfolg am Freitag in Bastad gegen die ehemalige Weltnummer 3 David Ferrer würde ihn diesem Ziel ein kleines bisschen näher bringen.

