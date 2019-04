Rabat: Bacsinszky überfährt Larsson

Dank eines 6:3, 6:1 über Johanna Larsson (WTA 92) steht Timea Bacsinszky (WTA 111) beim Turnier in Rabat in den Achtelfinals. Die Waadtländerin nahm der Schwedin in beiden Sätzen bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab. In der Runde der letzten 16 trifft Bacsinszky, die in Rabat 2016 gewinnen konnte, auf die Französin Fiona Ferro oder die Australierin Alja Tomljanovic.

Prag: Vögele unterliegt Cepelova deutlich

Nach nur 59 Minuten war die diskussionslose 1:6, 2:6-Niederlage von Stefanie Vögele (WTA 107) gegen die in der Weltrangliste um 125 Plätze schlechter klassierte Slowakin Jana Cepelova Tatsache. Nach zuletzt guten Leistungen enttäuschte Vögele. Die Aargauerin musste ihren Aufschlag gleich fünfmal abgeben.

Prag: 3 Spiele an einem Tag für Teichmann?

Jil Teichmann überstand in Prag die Qualifikation. Die Bielerin trifft noch am Dienstag in der 1. Runde des Haupttableaus auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 57). Zudem ist Teichmann auch in der Doppelkonkurrenz mit Priscilla Hon (Au) gemeldet.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 30.04.2019 16:05 Uhr