David Goffin (ATP 19) hat erstmals in seiner Karriere einen ATP-1000-Final erreicht. Der 28-jährige Belgier setzte sich im US-Bundesstaat Ohio mit 6:3, 6:4 gegen Richard Gasquet (ATP 56) durch.

Im Final vom Sonntag trifft Goffin entweder auf die Weltnummer 1 Novak Djokovic oder Daniil Medwedew (ATP 8). Der Russe hatte im Viertelfinal den Lauf seines Landsmannes Andrej Rublew gestoppt, der in Cincinnati zuerst Stan Wawrinka und dann Roger Federer eliminiert hatte.

Legende: Vor den US Open im Hoch David Goffin. Keystone

Kusnezowa überrascht Barty

Nicht um den Titel spielen wird am Sonntag Ashleigh Barty (WTA 2). Die Australierin unterlag Swetlana Kusnezowa etwas überraschend 2:6, 4:6. Die Russin, immerhin zweifache Grand-Slam-Siegerin, ist in der Weltrangliste nur noch auf Platz 153 zu finden. In Ohio ist sie dank einer Wildcard am Start und hatte im Viertelfinal bereits Karolina Pliskova (WTA 3) bezwungen.

Finalgegnerin von Kusnezowa ist Madison Keys (ATP 18). Die Amerikanerin bezwang ihre US-Landsfrau Sofia Kenin (WTA 22) mit 7:5, 6:4.

Barty nicht neue Nummer 1

Mit dem Halbfinal-Out von Barty ist klar, dass die 23-Jährige nicht an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren wird. Mit einem Sieg im Halbfinal hätte sie Naomi Osaka an der Spitze des Rankings wieder abgelöst.

