Der Final kann kommen: Bencic und Federer siegreich

Heute, 12:10 Uhr

Die Schweiz steht am Hopman Cup in Perth im Final. Belinda Bencic und Roger Federer gewinnen ihre Einzel gegen die USA jeweils in zwei Sätzen. Auch im Mixed-Doppel setzen sich «Benderer» durch.

Bencic zwingt Vandeweghe in die Knie Federer schlägt auch Sock Bencic zwingt Vandeweghe in die Knie 1:09 min, vom 4.1.2018

Federer schlägt auch Sock 1:29 min, vom 4.1.2018 Roger Federer schafft das wichtige 1:0 – der «Maestro» schlägt Jack Sock mit 7:6 (7:5) und 7:5.

Belinda Bencic macht die Final-Quali mit einem 7:6 (8:6) und 6:4 über Coco Vandeweghe perfekt.

Auch im Mixed-Doppel behält die Schweiz die weisse Weste. «Benderer» siegt gegen das US-Duo mit 4:3 (5:3) und 4:2. Roger Federer und Belinda Bencic werden am Samstag für die Schweiz um den Titel am Hopman Cup kämpfen. Beide bezwangen in ihren Einzeln ihre amerikanischen Widersacher. Weil «Benderer» auch im Mixed-Doppel siegte, endete das Duell mit den USA 3:0. Bencic: Erst krampfhaft, dann selbstbewusst Gegen Coco Vandeweghe (WTA 10) erlebte Bencic im Startsatz eine Achterbahnfahrt. Zwar zog die Schweizerin auf 4:1 davon. Vandeweghe kämpfte sich aber zurück und konnte bei 5:4 sogar zum Satz aufschlagen. Gerade noch rechtzeitig gelang Bencic aber ein weiteres Break. Im Tiebreak behielt die 20-Jährige dann mit 8:6 die Oberhand. Im Anschluss spielte Bencic befreiter auf. Die Folge: Das Break im 2. Durchgang zum 2:1. Diesen Vorsprung liess sich die Ostschweizerin nicht mehr nehmen. Wie bitte? Federer so flink wie ein Wiesel Federer: Spielfreude ja, Effizienz nein Bereits zuvor hatte Federer auch bei seinem dritten Einzel-Auftritt in Perth mit viel Spielfreude geglänzt. Die letzte Effizienz liess er aber vermissen. Gegen Jack Sock vergab der «Maestro» nur schon im Startsatz 5 Breakbälle. Ein Minibreak im Tiebreak reichte dem Schweizer dennoch zum Gewinn des Startsatzes. Beim Stand von 5:5 im 2. Satz klappte es dann aber doch noch mit dem Break für Federer. Mit dem schönsten Punkt der Partie erkämpfte sich der 36-Jährige bei seiner 8. Chance schliesslich doch noch den einzigen Servicedurchbruch der Partie – es war die Entscheidung. Sock geht nach einem Klasse-Volley auf Federer los Exhibition im Doppel Im abschliessenden Mixed-Doppel legten Bencic und Federer noch einen drauf. Gegen Vandeweghe/Sock siegten «Benderer» mit 4:3 (5:3) und 4:2. Weil die Begegnung bereits nach den Einzeln entschieden gewesen war, verkam das Doppel zu einer Exhibition. Auf wen die Schweiz im Final trifft, ist noch unklar. In der «Pole-Position» liegt Deutschland. Alexander Zverev und Angelique Kerber konnten ihre ersten zwei Gruppenbegegnungen gewinnen. Im abschliessenden Round-Robin-Spiel treffen die Deutschen auf Australien. «Manchmal kannst du solche Spässchen machen.» 1:32 min, vom 4.1.2018 Sendebezug: SRF info, sportlive, 04.12.2018, 10:30 Uhr

mlo