Djokovic feiert imposantes Comeback

Novak Djokovic hat sich eindrücklich von seiner sechsmonatigen Verletzungspause zurückgemeldet. Der Serbe liess Dominic Thiem beim «Kooyong Classic» keine Chance.

Djokovic lässt angeschlagenem Thiem keine Chance 0:54 min, vom 10.1.2018

Novak Djokovic hatte sein bisher letztes Spiel am 12. Juli 2017 im Wimbledon-Viertelfinal bestritten und danach wegen einer Ellbogenverletzung pausiert.

« Ich fühle mich grossartig. »

An den «Kooyong Classic» in Melbourne feierte der Serbe nun ein imposantes Comeback. Djokovic, in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 14 klassiert, schlug den angeschlagenen Österreicher Dominic Thiem (ATP 5) 6:1 und 6:4.

Das sagt Djokovic vor dem 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres:

«Ich fühle mich grossartig. Es ist eine grosse Freude, ich liebe diesen Sport, es ist eine Leidenschaft und ich habe es vermisst.»

«Ich hoffe, dass in den nächsten vier, fünf Tagen alles gut läuft und ich bereit für die Australian Open bin.»

«Ich möchte nicht zu zuversichtlich sein, aber ich bin sehr glücklich damit, wie es heute gelaufen ist.»

Thiem war dagegen deutlich anzumerken, dass er zuletzt wegen einer Virusinfektion vier Tage im Bett verbringen musste. Der Österreicher hatte in Doha in der vergangenen Woche nicht zu seinem Halbfinal antreten können.