Eine Busse, die Kyrgios kaum wehtut

Heute, 11:32 Uhr

Am ATP-1000-Turnier in Schanghai hat Nick Kyrgios für einen neuen Eklat gesorgt. Der Australier wird dafür mit einer Busse in der Höhe von rund 30'000 Dollar bestraft.

Kyrgios' unmotivierter Auftritt in Schanghai 0:34 min, vom 10.10.2017 Das verlorene Tiebreak im ersten Satz war für Nick Kyrgios in dessen Erstrunden-Match in der chinesischen Metropole zu viel des Guten. Ohne Angabe von Gründen beendete der exzentrische Australier die Partie gegen Steve Johnson (USA) abrupt und verliess den Platz. Später hatte Kyrgios über Twitter Magenschmerzen und eine Schulterverletzung für die Aufgabe geltend gemacht. ATP-Tour Neuer Eklat um Kyrgios Bereits am Tag danach zieht die ATP den Fehlbaren zur Rechenschaft. Die Spielervereinigung sprach eine Busse in der Höhe von 31'085 Dollar aus. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: 21'085 Dollar kassierte Kyrgios dafür, dass er in der 1. Runde antrat

Zusätzlich wurden dem 22-jährigen Rüpel 10'000 Dollar aufgebrummt, weil er sich weigerte, seinen Gesundheitszustand von einem offiziellen Turnierarzt bestätigen zu lassen.

bud/sda