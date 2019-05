Bacsinszky übersteht 1. Quali-Runde

Timea Bacsinszky (WTA 94) befindet sich an den French Open auf Kurs Richtung Hauptfeld. Die Waadtländerin gewann in der 1. Runde der Qualifikation gegen ihre ungarische Widersacherin Fanny Stollar (WTA 162) in knapp anderthalb Stunden 6:3, 6:4.

Vögele muss Segel streichen

Ihrer Favoritenrolle nicht gerecht wurde Stefanie Vögele (WTA 95). Die an Nummer 4 gesetzte Aargauerin verlor ihr Duell gegen die Chinesin Shilin Xu (WTA 196) in drei umkämpften Sätzen 4:6, 6:2, 3:6. Vögele beging zwar weniger Fehler als ihre Gegnerin, verbuchte aber auch bedeutend weniger Gewinnschläge (23:47).

Oprandi gewinnt Schweizer Duell

Die Erfahrung siegte über die Jugend: Romina Oprandi (33) steht dank eines diskussionslosen 6:3, 6:1 über Landsfrau Ylena In-Albon (20, WTA 177) in der 2. Runde der Qualifikation.