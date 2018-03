Belinda Bencic wird beim WTA-Turnier in Miami nicht an den Start gehen. Beim Hartplatz-Event in Florida, der für die Frauen in der Nacht auf Mittwoch losgegangen ist, hätte die Ostschweizerin in der 2. Runde auf die Weltnummer 1 Simona Halep (Rum) treffen können. Über die Gründe von Bencics Forfait ist noch nichts bekannt.

Derweil ist bekannt, wer Roger Federers Zweitrunden-Gegner sein könnte: Der Schweizer Titelverteidiger trifft nach einem Freilos auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Franzosen Calvin Hemery (ATP 150) und dem Australier Thanasi Kokkinakis (ATP 175). Beide Spieler haben sich über die Qualifikation einen Platz im Haupttableau gesichert.