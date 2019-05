Nadal sichert sich Final-Ticket

Exakt eine Woche ist es her, als Rafael Nadal (ATP 2) bei seinem Heimturnier im Halbfinal eine empfindliche Niederlage kassierte. In Madrid war er Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in einem hochklassigen Spiel in 3 Sätzen unterlegen. Nun glückte Nadal in Rom die Revanche. Der Spanier erwischte einen Traumstart und schaffte gleich im 1. Anlauf das entscheidende Break. Diesen Vorsprung gab Nadal nicht mehr aus der Hand und sicherte sich den Startsatz mit 6:3. Ähnliches Bild im 2. Umgang: Tsitsipas geriet früh in Rücklage und wusste nicht mehr zu reagieren. Nach 1:43 Stunden stand der 6:3, 6:4-Sieg von Nadal fest. Im Final trifft die Weltnummer 2 auf den Sieger des Duells zwischen der Nummer 1 Novak Djokovic und Diego Schwartzman (ATP 24).

Konta ringt Bertens nieder

Bei den Frauen verpasste die Madrid-Siegerin Kiki Bertens (WTA 4) ihren zweiten Final in Serie. Die Niederländerin musste sich in einem fast 3-stündigen Abnützungskampf etwas überraschend Johanna Konta (WTA 42) geschlagen geben. Am Sonntag bietet sich der Britin die Chance, ihren insgesamt 4. Titel zu gewinnen. Gegnerin dort wird Karolina Pliskova (WTA 7) sein. Die Tschechin löste ihr Final-Ticket mit einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 39).

Legende: Schafft den Coup Johanna Konta steht in Rom im Final. imago images

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 17.05.2019, 16:30 Uhr