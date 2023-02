Alcaraz feiert in Buenos Aires einen Sieg

Die Weltnummer 2 Carlos Alcaraz hat sich nach viermonatiger Verletzungspause mit einem Sieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der Spanier schlug beim 250er-Turnier in Buenos Aires den Serben Laslo Djere (ATP 57) in den Achtelfinals mit 6:2, 4:6, 6:2. «Es ist ein grossartiges Gefühl, wieder zu gewinnen», meinte Alcaraz nach der Partie: «Die Zeit ohne Ernstkämpfe war lang.» Der 19-Jährige hatte wegen einer Bauchmuskelverletzung unter anderem die Australian Open verpasst und Rang 1 im ATP-Ranking an Novak Djokovic verloren. In der nächsten Runde trifft Alcaraz mit dem Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP 90) auf einen weiteren Serben.