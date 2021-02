Legende: Kann Spanien auch im 2. Spiel beim ATP Cup nicht helfen Rafael Nadal. imago images

Rückenprobleme lassen noch keinen Einsatz von Nadal zu

Rafael Nadal wird beim ATP Cup in Melbourne auch im 2. Gruppenspiel gegen Griechenland nicht für Spanien antreten. Nach Problemen im unteren Rückenbereich verzichtet der 34-Jährige auf das Duell mit der griechischen Nummer 1 Stefanos Tsitsipas in der Nacht auf Freitag. «Es geht mir noch nicht gut genug, um zu spielen. Es wird nach und nach besser, aber es reicht noch nicht, um ein Spiel mit maximaler Intensität zu bestreiten», sagte Nadal dem spanischen TV-Sender Vamos. Nadal will mit Blick auf die in der kommenden Woche beginnenden Australian Open in Melbourne kein Risiko eingehen.