Legende: Wird ihrem Land am Final-Turnier in Prag fehlen Ashleigh Barty. imago images

Barty nicht für Australien am Start

Australien muss im Final-Turnier des Billie Jean King Cups ohne Ashleigh Barty auskommen. Die Weltranglistenerste hat nach ihrem Startverzicht am WTA-1000-Event in Indian Wells auch für die in der ersten November-Woche in Prag stattfindende Veranstaltung ohne Angabe von Gründen abgesagt. Australien trifft in der Gruppenphase auf Belarus und Belgien.

01:03 Video Aus dem Archiv: Barty holt Titel in Wimbledon Aus Sport-Clip vom 10.07.2021. abspielen

Küng scheitert in Indian Wells

Für die Schweizerin Leonie Küng ist das Turnier in Indian Wells bereits nach der 1. Runde zu Ende. Die 20-Jährige unterlag zum Auftakt der Amerikanerin Alycia Parks in 3 Sätzen mit 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (1:7). Den Startsatz hatte Küng noch im Tiebreak für sich entscheiden können.