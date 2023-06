Legende: Muss früh die Segel streichen Susan Bandecchi. IMAGO / tennisphoto.de

Bandecchi muss sich gedulden

Susan Bandecchi ist am WTA-250-Turnier in 's-Hertogenbosch (NED) in der 1. Runde ausgeschieden. Die 24-jährige Tessinerin (WTA 388) unterlag nach überstandener Qualifikation der Slowakin Viktoria Hruncakova (WTA 144) in etwas mehr als eineinhalb Stunden 4:6, 2:6. Damit wartet Bandecchi weiter auf ihren zweiten Sieg in einem Hauptfeld der WTA-Tour. Den bislang einzigen Erfolg errang sie vor einem Jahr in Lausanne gegen die damalige Top-100-Spielerin Océane Dodin.