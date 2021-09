Legende: Die bislang Beste dieses Jahres Ashleigh Barty, hier nach dem Finalsieg über Jil Teichmann in Cincinnati. Keystone

Barty, Sabalenka und Krejcikova lösen Finals-Ticket

Titelverteidigerin Ashleigh Barty (AUS), die Weltranglisten-2. Aryna Sabalenka (BLR) und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE) stehen als Teilnehmerinnen an den WTA Finals in Guadalajara fest. Das Turnier beginnt am 8. November und wurde wegen der Coronavirus-Pandemie von Shenzhen nach Mexiko verlegt. 2020 wurde das Turnier abgesagt. Allerdings übte unter anderen Wimbledon-Championne Barty Kritik am Austragungsort auf über 1500 Metern über Meer und der entsprechend erhöhten körperlichen Belastung am Ende einer anstrengenden Saison. Aktuell ist keine Schweizerin qualifiziert. Belinda Bencic liegt auf Rang 19 des Rankings. Ihr Olympiasieg gab keine WTA-Punkte.