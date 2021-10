Legende: Kann aufatmen Belinda Bencic. Keystone

Bencic muss nicht unters Messer

Belinda Bencic hat sich weniger schwer verletzt als befürchtet. «Mein Knie ist in Ordnung und meine Bänder sind nicht ernsthaft beschädigt. Ich hatte grosses Glück», teilte die Ostschweizerin via Instagram mit. Beim WTA-Turnier in Chicago hatte die 24-Jährige am Freitag im Viertelfinal gegen Elena Rybakina/KAZ beim Stand von 4:6, 1:3 aufgeben müssen. Bencic, die im WTA-Ranking neu auf Platz 10 figuriert (+2), will in dieser Saison noch Ernstkämpfe bestreiten.

Billie Jean King Cup: Schweiz in Topbesetzung

Die Schweiz tritt an der Finalrunde im Billie Jean King Cup (vormals Fed Cup) vom 1. bis 6. November 2021 in Bestbesetzung an. Captain Heinz Günthardt hat Belinda Bencic (WTA 10), Jil Teichmann (WTA 39), Viktorija Golubic (WTA 46) und Stefanie Vögele (WTA 120) aufgeboten. Die Schweiz trifft in Prag in den zwei Gruppenspielen auf Deutschland und Gastgeber Tschechien.