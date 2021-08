Legende: Hat sich eine Pause verdient Belinda Bencic. imago images

Tennis: Bencic lässt Montreal aus

Die in die Schweiz zurückgekehrte Belinda Bencic (WTA 12) gönnt sich nach ihrem Mammutprogramm in Tokio ein paar Tage Pause. So gab die Einzel-Olympiasiegerin und Silbergewinnerin der Doppel-Konkurrenz (zusammen mit Viktorija Golubic) ihren Verzicht für Montreal bekannt. Das kommende Woche stattfindende Turnier in der kanadischen Metropole markiert die Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 30. August). Neben Bencic fehlen in Montreal French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE/WTA 11) sowie die Japanerin Naomi Osaka (WTA 2) und die Polin Iga Swiatek (WTA 8), die alle drei ebenfalls bei den Sommerspielen engagiert gewesen waren.