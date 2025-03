Legende: Kennt ihre Gegnerin in Indian Wells Belinda Bencic. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Bencic zum 3. Mal gegen Maria

Belinda Bencic (WTA 58) trifft beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der 1. Runde auf Tatjana Maria (WTA 87). Die bisherigen zwei Direktbegegnungen gegen die Deutsche gewann die Schweizerin: 2013 in Indian Harbour und 2015 in Miami. Im Hauptfeld könnte mit Viktorija Golubic (WTA 101) eine zweite Schweizerin vertreten sein. Die Zürcherin spielt am Dienstag in der 2. Qualifikationsrunde gegen die Belgierin Greet Minnen (WTA 88). Jil Teichmann (WTA 98) scheiterte ihrerseits in der 1. Runde in drei Sätzen an der Australierin Daria Saville (WTA 109).

Erster Erfolg 2025 für Stricker

Dominic Stricker (ATP 284) hat endlich seine erste Partie des Jahres gewonnen – wenn auch auf sehr tiefem Niveau. In der 1. Runde des ITF25-Turniers im solothurnischen Trimbach, einem Turnier unterhalb der ATP-Challenger-Tour, setzte ich der Berner 6:2, 6:4 gegen Jan Kumstat durch. Der Tscheche ist die Nummer 1724 der Weltrangliste. Auch Strickers Gegner in der 2. Runde, der Zürcher Jeffrey von der Schulenburg, gehört nicht zu den besten 1200 des ATP-Rankings.