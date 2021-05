Legende: Startet in Rom gegen eine Qualifikantin Belinda Bencic. Keystone

Bencic gegen Qualifikantin, Teichmann gegen Sewastova

Belinda Bencic (WTA 11) trifft in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers von Rom auf eine Qualifikantin. Die St. Gallerin, die in Madrid in den Viertelfinals stand, könnte in den Achtelfinals auf Serena Williams treffen. Jil Teichmann (WTA 40), die zweite direkt für das Hauptfeld qualifizierte Schweizerin, bekommt es in der 1. Runde mit Anastasija Sewastova (WTA 54) zu tun. Sofern die Linkshänderin die Lettin bezwingt, wartet die Weltnummer 6 Bianca Andreescu aus Kanada.