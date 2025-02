Per E-Mail teilen

Legende: Steht im Viertelfinal Belinda Bencic. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Bencic gewinnt 6:0, 6:0

Belinda Bencic (WTA 157) hat Veronika Kudermetowa (WTA 52) im Achtelfinal des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi die Höchststrafe zugefügt. Die mit einer Wildcard ausgestattete Ostschweizerin gestand der Russin keinen einzigen Gamegewinn zu und verpasste ihr eine sogenannte «Brille». Kudermetowa bekundete nicht nur in ihren eigenen Aufschlagspielen extreme Mühe, sondern fand auch als Returnspielerin kein Mittel. Nur einmal zwang sie Bencic über Einstand, eine Breakchance erspielte sie sich nicht. Bencics Gegnerin im Viertelfinal wird entweder die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 21) oder die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 37). Bei ihrer bisher einzigen Teilnahme in Abu Dhabi im Jahr 2023 hatte die Schweizerin ihren letzten Turniersieg vor der Baby-Pause gefeiert.

Resultate