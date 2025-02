Per E-Mail teilen

Legende: Befindet sich weiter in Topform Belinda Bencic. Reuters/Action Images

Bencic überzeugt in Dubai

Nach ihrem Titel in Abu Dhabi vor Wochenfrist macht Belinda Bencic (WTA 65) da weiter, wo sie aufgehört hat. Beim WTA-1000-Turnier in Dubai lässt sie der japanischen Qualifikantin Aoi Ito (WTA 120) in der 1. Runde nicht den Hauch einer Chance und siegt mit 6:0, 6:2. Die 27-Jährige wehrte während der 63-minütigen Partie beide Breakbälle gegen sich ab und münzte ihrerseits 5 von 9 Möglichkeiten zu einem Servicedurchbruch um. Im Sechzehntelfinal trifft die Schweizerin erstmals auf die US-amerikanische Weltnummer 9 Emma Navarro.

Fonseca und Cerundolo im Buenos-Aires-Final

Der 18-jährige Joao Fonseca hat als jüngster Brasilianer in der Profi-Ära den Final eines ATP-Turniers erreicht. Der Sieger des letztjährigen «Next Gen»-Turniers schlug beim ATP-250-Turnier von Buenos Aires im Halbfinal den Serben Laslo Djere mit 7:6 (7:3), 5:7 und 6:1. Im Endspiel trifft Fonseca auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der diese Woche mit dem Bruderduell gegen Juan Manuel und seinem Sieg über Alexander Zverev eine eigene Geschichte geschrieben hat. Fonseca ist im Ranking der bestklassierte Spieler unter 19 Jahren (derzeit ATP 99, ab kommender Woche mindestens 25 Plätze besser). An den Australian Open hatte er Andrej Rublew ausgeschaltet.

