Legende: Schlägt nicht gegen die Schweiz auf Iga Swiatek. IMAGO / Imagn Images

Swiatek pausiert

Iga Swiatek wird in der Qualifikation des Billie Jean King Cup (10. bis 12. April) nicht für Polen antreten. Dies gab die Weltnummer 2 am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt. Sie brauche mehr Zeit, um sich auf sich selbst zu fokussieren. «Ich weiss, dass dies nicht die Information ist, die sich die Fans, vor allem die polnischen, gewünscht haben. Dennoch ist es für mich im Moment die richtige Entscheidung», schrieb sie. Swiatek war zuletzt beim WTA-1000-Turnier gegen die überraschende Alexandra Eala von den Philippinen im Viertelfinal ausgeschieden. Polen ist in der Qualifikation wie schon im Vorjahr Gegner der Schweizer Frauen.