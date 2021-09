Legende: Mischt die Tennis-Szene auf Dominic Stricker. Freshfocus

Stricker, Laaksonen und Hüsler am Start

Das neu stattfindende ATP-Challenger-Turnier in Biel findet vom 20. bis 26. September mit dem Berner Dominic Stricker statt. Der 19-Jährige gewann im März in Lugano das andere in der Schweiz stattfindende Challenger-Turnier. Neben Stricker (ATP 292), dem Juniorensieger der French Open 2020, nehmen auch Henri Laaksonen (ATP 108) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 169) am mit 44'820 Euro dotierten Turnier teil. Topgesetzt ist aktuell der Franzose Pierre-Hugues Herbert (ATP 104).