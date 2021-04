Legende: Muss pausieren Daniil Medwedew. imago images

Medwedew hat Corona

Daniil Medwedew hat am ATP-1000-Turnier von Monte Carlo, das am Montag begonnen hat, einen positiven Corona-Test abgelegt. Die aktuelle Nummer 2 der Welt, kann deswegen nicht im Fürstentum aufschlagen, wo er in der 1. Runde von einem Freilos profitiert hätte. «Das ist eine grosse Enttäuschung. Mein Fokus gilt nun meiner Genesung und darauf, so schnell und sicher wie möglich auf die Tour zurückzukehren», liess sich Medwedew zitieren. Der Russe befindet sich in Isolation, seine Gesundheit wird von Ärzten überwacht.