Del Potro muss erneut operiert werden

Juan Martin del Potro wird das Verletzungspech nicht los. Der Argentinier verletzte sich am Mittwoch beim Rasenturnier in Queen's am rechten Knie. Del Potro glitt auf dem glitschigen Rasen aus und zog sich einen Bruch der rechten Kniescheibe zu. Dieselbe Verletzung hatte sich der 30-Jährige bereits im Oktober 2018 zugezogen und war monatelang ausgefallen. Behandelte er die Verletzung damals noch konservativ, muss er nun operiert werden. Wie lange Del Potro ausfällt, ist noch nicht klar.