Legende: Benötigt etwas mehr Erholung Novak Djokovic. Keystone

Nächste Absage von Djokovic

Novak Djokovic wird auch am Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Cincinnati nicht teilnehmen. Der Weltranglisten-Erste nimmt sich nach den Olympischen Spielen zusätzlich Zeit zur Erholung. Djokovic, der in Tokio ohne Medaille geblieben war, hatte schon für das laufende Turnier in Toronto abgesagt. Gemäss eigenen Angaben laboriert der Serbe an einer Schulterverletzung.