Djokovic in Paris-Bercy am Start – Riedi feiert Titel-Premiere

Legende: Nächste Woche zurück in Aktion Novak Djokovic. imago images

Djokovic kehrt in Paris-Bercy auf die Tour zurück

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic meldet sich in der kommenden Woche in Paris-Bercy zurück. Der Serbe, der seit der Niederlage im US-Open-Final nicht mehr auf der Tour gespielt hat, wird beim Masters-1000-Turnier in der französischen Hauptstadt sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Landsmann Filip Krajinovic antreten. Matteo Berrettini (ATP 6) hingegen verzichtet. Der Italiener hat das Ticket für die ATP-Finals in Turin bereits gelöst.

03:18 Video Archiv: Djokovic verliert US-Open-Final gegen Medwedew Aus Sport-Clip vom 13.09.2021. abspielen

Riedi feiert Turniersieg in Italien

Leandro Riedi (ATP 779) hat erstmals in seiner noch jungen Karriere einen Titel auf ITF-Stufe gewonnen. Der 19-jährige Zürcher besiegte im Final von Selva Gardena/ITA im Final den Lokalmatadoren Vincent Ruggeri (ATP 870) mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:3. Im letzten Jahr erreichte Riedi an den French Open den Final bei den Junioren, wo er sich Landsmann Dominic Stricker (ATP 258) beugen musste.

00:34 Video Archiv: Riedi verpasst Exploit bei ATP-Debüt Aus sportflash vom 20.07.2021. abspielen

Sinner stösst in Top 10 vor

Jannik Sinner wird am Montag in die Top 10 der Weltrangliste aufsteigen. Der 20-jährige Italiener hat mit der Qualifikation für den Halbfinal in Wien ebenfalls einen ersten Schritt in Richtung ATP-Finals in Turin gemacht.