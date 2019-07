Legende: Legt eine Pause ein Novak Djokovic. imago images

Djokovic verzichtet auf Teilnahme in Montreal

Das ATP-1000-Turnier in Montreal (5. bis 11. Ausgust) findet ohne Novak Djokovic statt. Der Serbe gab seinen Verzicht am Donnerstag bekannt. Nach seinem Titelgewinn in Wimbledon brauche er mehr Zeit zur Erholung, so der Weltranglisten-Erste. Djokovic hat das Turnier in Kanada, das im Wechsel in Montreal und Toronto stattfindet, bereits 4 Mal gewonnen. Nach seinem Forfait wird der Spanier Rafael Nadal als Topgesetzter in Montreal antreten. Zuletzt gewann Djokovic am 14. Juli im Wimbledon-Final gegen Roger Federer in 5 Sätzen.

Riedi und Ryser im Viertelfinal

An der U18-EM in Gstaad stehen Leandro Riedi und Valentia Ryser im Viertel- final. Riedi besiegte den an Nummer 2 gesetzten Franzosen Harold Mayot 6:1, 6:7, 6:2. Ryser musste gegen die Ungarin Dorka Szabo ebenfalls über 3 Sätze gehen, gewann aber nach 90 Minuten dennoch 6:3, 5:7, 6:4.