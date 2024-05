Legende: Kommt in die Schweiz Novak Djokovic. Keystone/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Djokovic und Shapovalov in Genf dabei

Novak Djokovic tritt an dem am Sonntag beginnenden Geneva Open an. Der serbische Weltranglisten-Erste folgt einer Einladung der Turnier-Organisatoren, wie diese am Freitagnachmittag bekannt gaben. Für Djokovic ist es ungewöhnlich, dass er direkt vor den French Open ein Turnier bestreitet. In diesem Jahr konnte der Serbe allerdings noch kein Turnier gewinnen, weshalb er die zusätzliche Spielpraxis brauchen kann.

Bereits am Morgen wurde klar, dass der Kanadier Denis Shapovalov (ATP 126) ans Geneva Open zurückkehrt. Der Finalist von 2021 erhält die zweite Wildcard, die von den Organisatoren des Genfer Sandplatzturniers ausgestellt wird. Shapovalov war im September 2021 die Nummer 10 der Welt, ehe ihn eine Knieverletzung zurückwarf. Seinen bislang einzigen Turniersieg auf der ATP Tour feierte der 25-Jährige bei fünf Finalteilnahmen 2019 in Stockholm. Bereits klar war die Teilnahme von Andy Murray – das ATP-250-Turnier ist damit auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt.