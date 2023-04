Endstation Achtelfinal: Hüsler scheitert an Thiem

Marc-Andrea Hüsler (ATP 63) hat beim ATP-250-Turnier in München den Sprung in den Viertelfinal verpasst. Der Zürcher verlor die am Donnerstag beim Stand von 7:5, 3:3 aus seiner Sicht wegen Dunkelheit abgebrochene Partie gegen Dominic Thiem (ATP 101) noch mit 7:5, 4:6, 4:6. Hüsler musste sich vom Österreicher im 2. Durchgang zum Satzverlust breaken lassen. Im entscheidenden Umgang liess Hüsler zwar auf den Service-Verlust zum 1:3 das umgehende Rebreak folgen. Doch Thiem, der US-Open-Champion von 2020, nahm dem Schweizer beim Stand von 5:4 abermals den Aufschlag ab.

Legende: Musste gegen Thiem untendurch Marc-Andrea Hüsler. Imago/Hasenkopf