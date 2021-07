Legende: Reist mit einer Trophäe aus Hamburg ab Jil Teichmann. Keystone

Teichmann mit Titel-Premiere im Doppel

Jil Teichmann hat in Hamburg ihren 1. Doppeltitel auf WTA-Stufe gewonnen. Im Final setzte sie sich an der Seite der Italienerin Jasmine Paolini mit 6:0, 6:4 gegen das australisch-niederländische Duo Astra Sharma/Rosalie van der Hoek durch. Ihren zuvor einzigen Doppel-Final auf dieser Stufe hatte Teichmann 2020 in Lexington verloren.

In 2. Runde von Lausanne winkt Schweizer Duell

Die als Nummer 3 gesetzte Teichmann (WTA 55) trifft beim am Montag beginnenden WTA-Turnier von Lausanne in der 1. Runde auf Maryna Zanevska (WTA 192) aus Belgien. In der 2. Runde könnte es zum Duell mit Stefanie Vögele (WTA 121) kommen. Die Aargauerin startet gegen die Amerikanerin Francesca Di Lorenzo (WTA 154).

Lulu Sun legt auf ITF-Tour weiteren Titel nach

Die Schweizer Nachwuchshoffnung Lulu Sun (WTA 737) gewann bei einem mit 25'000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Lissabon ihren 4. Titel auf Stufe ITF. Die 20-jährige Genferin setzte sich im Final 6:4, 6:4 gegen Ellen Perez (AUS/WTA 235) durch. Die Linkshänderin, in Neuseeland geborene Tochter eines Kroaten und einer Chinesin, verbessert sich in der Weltrangliste um rund 200 Positionen.