Legende: Im Achtelfinal 2009 Gegen Tommy Haas brachte ein abgewehrter Breakball laut Roger Federer die Wende. Keystone

Federer spielte gegen Haas den wichtigsten Schlag

Roger Federer hat sich im Magazin GQ darauf festgelegt, dass der abgewehrte Breakball im Achtelfinal 2009 an den French Open der wichtigste Schlag seiner Karriere war. Mit 6:7, 5:7, 3:4 und Breakball Haas lag der Schweizer im Hintertreffen. Auf den Cross-Return des Deutschen umlief er die Rückhand und ballerte seine Vorhand mit vollem Risiko cross über den Court. Danach drehte Federer die Partie und gewann später zum einzigen Mal in seiner Karriere die French Open.

00:13 Video Archiv: Federers Cross-Court-Geschoss gegen Haas Aus Sport-Clip vom 19.05.2015. abspielen

Djokovic nicht in Indian Wells

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic wird nicht am ATP-1000-Turnier von Indian Wells nächsten Monat antreten. Der Serbe verkündete seinen Verzicht auf Twitter, nannte aber keine Gründe. «Wir sind enttäuscht, dass Novak nicht teilnehmen kann», liess Turnierdirektor Tommy Haas in einem Statement verlauten. Djokovic stand letztmals Anfang Monat im Final der US Open im Einsatz, welchen er in 3 Sätzen gegen Daniil Medwedew verlor und damit den Rekord an Grand-Slam-Siegen verpasste.

Indian-Wells-Wildcard für Raducanu

Die frischgebackene US-Open-Siegerin Emma Raducanu (WTA 22) hat eine Wildcard für das WTA-Turnier in Indian Wells erhalten. Die 18-jährige Britin, die erst im Juni ihr WTA-Debüt gegeben hatte, tritt erstmals an einem WTA-1000-Turnier an. Das Turnier in Kalifornien war aufgrund der Corona-Pandemie vom März in den Herbst verschoben worden. Raducanu pausiert seit ihrem sensationellen Coup von New York auf der WTA-Tour. Nicht in Indian Wells dabei sind unter anderem die Weltranglistenerste Ashleigh Barty und Naomi Osaka.