Golubic in Adelaide out – Djokovic feiert einen Sieg

Legende: Out nach erfolgreicher Quali Viktorija Golubic muss sich in Adelaide in der 1. Runde geschlagen geben. Freshfocus/Archiv/Claudio De Capitani

Golubic verliert in der Startrunde

Beim WTA-500-Turnier in Adelaide ist Viktorija Golubic in der 1. Runde ausgeschieden. Die Zürcherin (WTA 76), die sich an der Südküste Australiens erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, unterlag der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 45) mit 0:6, 6:7 (1:7). Zum Verhängnis wurde Golubic insbesondere die Schwäche mit dem zweiten Service. Von 16 Punkten gewann sie mit dem zweiten Aufschlag nur gerade drei. Zudem war Golubic beim Verwerten von Breakbällen weniger effizient als ihre Gegnerin. Beide kamen zu sieben Breakchancen, Golubic verwertete nur eine, Cirstea vier.

Djokovic gewinnt sein 1. Spiel in Adelaide

Novak Djokovic (ATP 5) hat auf seiner Comeback-Tour durch Australien den ersten Sieg im Einzel gefeiert. Beim ATP-Turnier in Adelaide gewann der 21-fache Grand-Slam-Champion mit 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne (ATP 65). Tags zuvor hatte Djokovic an der Seite des Kanadiers Vasek Pospisil im Doppel verloren. Djokovic bereitet sich in Adelaide auf die Australian Open vor. 2022 hatte der serbische Rekordsieger das 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund einer fehlenden Corona-Impfung verpasst.

