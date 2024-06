Legende: Erlebte ein enttäuschend kurzes Turnier in Nottingham (ENG) Viktorija Golubic. imago images/Shutterstock

Golubic bereits in Runde 1 out

Viktorija Golubic (WTA 73) ist beim WTA-250-Turnier im englischen Nottingham chancenlos an der Kanadierin Rebecca Marino (WTA 157) gescheitert. Golubic unterlag der 33-Jährigen nach nur 1:11 Stunden Spielzeit mit 1:6, 4:6. Die Zürcherin hatte einen Horrorstart erlebt, gab ihre ersten beiden Aufschlagspiele ab. Auf ein eigenes Break zum 1:4 folgte das umgehende Rebreak. Zum Auftakt des zweiten Satzes gab Golubic ihren Aufschlag gleich ab, kämpfte sich nach dem 1:5 zum 4:5 zurück, verlor aber das letztlich entscheidende Game zum 4:6.

Naef im Achtelfinal

Céline Naef (WTA 161) steht in ‘s-Hertogenbosch (WTA 250) im Achtelfinal. In drei Sätzen schlug sie die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik (WTA 150) mit 7:6, 1:6, 6:3. Beim Stand von 7:6, 0:2 war die Partie am Montagabend unterbrochen worden. Am Dienstagmittag gab Naef den 2. Satz chancenlos her, ehe sie sich im 3. Umgang wieder fangen konnte. Dort breakte sie die US-Amerikanerin zum 3:1. Nach einem Break Mandliks gelang ihr mit dem insgesamt 4. Matchball das umgehende Rebreak zum 6:4.