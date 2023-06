Legende: Auf Rasen in ihrem Element Viktorija Golubic. imago images/Prime Media Images

Golubic siegt gegen Weltranglisten-20. Vekic

Viktorija Golubic (WTA 150) findet nach schwierigen Monaten auf Rasen wieder zurück zu alter Form. Die 30-jährige Zürcherin feierte im Achtelfinal von Nottingham gegen Donna Vekic mit 6:4, 6:1 den erst 2. Sieg in diesem Jahr gegen eine Top-50-Spielerin. Nach Jil Teichmann bezwang sie auch die Weltranglisten-20. Vekic ohne Satzverlust. Gleich 5 Mal nahm sie der 26-jährigen Kroatin in der 71 Minuten dauernden Partie den Aufschlag ab. Im Viertelfinal, ihrem ersten auf dieser Stufe seit fast einem Jahr, trifft Golubic am Freitag entweder auf die Deutsche Tatjana Maria (WTA 66) oder die Britin Heather Watson (WTA 195).