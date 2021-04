Golubic startet in Istanbul mit Sieg

Legende: Steht in der 2. Runde Viktorija Golubic (Archivbild). imago images

Golubic meistert Starthürde

Viktorija Golubic ist erfolgreich ins Sandplatzturnier in Istanbul gestartet. Die Schweizerin bezwang die Spanierin Nuria Parrizas-Diaz 6:4, 2:6, 6:3. Der Sieg der Weltnummer 86 gegen die klar schlechter klassierte Gegnerin ging völlig in Ordnung. Die Züricherin erspielte sich ein Dutzend Breakchancen. Nach der Nummer 161 im Ranking wartet nun aller Voraussicht nach die topgesetzte Elise Mertens (WTA 17) auf Golubic. Die Belgierin spielt am Dienstag gegen eine Qualifikantin.