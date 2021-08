Legende: Erfolgreich gestartet Viktorija Golubic. Freshfocus

Golubic feiert Startsieg

Viktorija Golubic (WTA 45) ist der Auftakt ins WTA-250-Hartplatzturnier in Chicago geglückt. Die Zürcherin bezwang Maria Camila Osorio Serrano aus Kolumbien (WTA 79) mit 7:6 (7:5), 6:3. Im Achtelfinal bekommt es Golubic mit der Schwedin Rebecca Peterson (WTA 59) zu tun. In den bisherigen Direktduellen feierten beide Spielerinnen je einen Sieg.

Teichmann nicht in Cleveland

Jil Teichmann verzichtet auf die Teilnahme am WTA-250-Turnier von dieser Woche in Cleveland. Die Seeländerin nutzt nach ihrem Final-Vorstoss in Cincinnati die Zeit vor den am Montag beginnenden US Open zur Regeneration. Teichmann war beim WTA-1000-Turnier im Bundesstaat Ohio erst im Endspiel an der Weltnummer 1 Ashleigh Barty (AUS) gescheitert.