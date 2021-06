Golubic verliert in Eastbourne engen Viertelfinal

Legende: Aufschlag Golubic Die Zürcherin konnte ihren Service im 2. Satz beim Stand von 6:5 nicht durchbringen und das rächte sich später. Keystone

Nach zwei klaren Zweisatzsiegen gegen Samanta Stosur (AUS) und Belinda Bencic ist Viktorija Golubic beim WTA-500-Rasenturnier in Eastbourne (GBR) in den Viertelfinals ausgeschieden. Die Zürcherin (WTA 72) unterlag der Estin Anett Kontaveit (WTA 27) in über zweieinhalb Stunden mit 6:2, 6:7 (2:7), 5:7. Die Niederlage Golubics war keineswegs zwingend. Im 2. Satz führte die Qualifikantin zweimal mit Break und schlug beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn auf. Doch Kontaveit konnte reagieren und gewann anschliessend das Tiebreak deutlich. Im 3. Durchgang fand Golubic auf den Servicedurchbruch ihrer Gegnerin zum 5:6 keine Antwort mehr.