Legende: Gegen Bouzkova auf verlorenem Posten Viktorija Golubic (Archivbild). Getty Images/Fran Santiago

Hobart: Golubic unterliegt Bouzkova

Viktorija Golubic (WTA 90) ist bei ihrer Hauptprobe für die Australian Open in der 1. Runde gescheitert. Die Zürcher Qualifikantin unterlag am WTA-250-Turnier in Hobart der Tschechin Marie Bouzkova (WTA 35) 2:6, 4:6. Golubic, als einzige Schweizerin direkt im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres, durfte in der Hauptstadt Tasmaniens nach dem klar verlorenen ersten Satz im zweiten kurz auf eine Wende hoffen. Den 3:0-Vorsprung nach einem Servicedurchbruch im zweiten Game gab sie aber umgehend wieder her.

01:05 Video Archiv: Auch am BJK-Cup verlor Golubic gegen Bouzkova Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Australian Open: Waltert und Ritschard weiter

Simona Waltert und Alexander Ritschard haben die 1. Runde in der Qualifikation zu den Australian Open in Melbourne überstanden. Waltert (WTA 166) gewann gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 174) problemlos 6:1, 6:1. Ritschard (ATP 198) bezwang den Franzosen Clément Tabur (ATP 232) 7:6 (7:5), 6:3.