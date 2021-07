Golubic verzichtet auf Turnier in Lausanne

Legende: Keine Stippvisite in der Heimat Nimmt die Wildcard für das WTA-Turnier in der Westschweiz nicht an: Viktorija Golubic Keystone

Golubic doch nicht in Lausanne

Die Wimbledon-Viertelfinalistin Viktorija Golubic wird nächste Woche nun doch nicht beim Sandturnier in Lausanne teilnehmen. Trotzdem stehen vier Schweizerinnen im Hauptfeld. Die 28-jährige Zürcherin hatte nach den beiden Viertelfinals auf Rasen in Eastbourne und vor allem Wimbledon mit einer kurzzeitigen Rückkehr auf Sand geliebäugelt. Am Ende verzichtete sie aber auf die offerierte Wildcard. Mit Jil Teichmann (WTA 55), Stefanie Vögele (WTA 121), Simona Waltert (WTA 243) und Susan Bandecchi (WTA 218) sind dennoch 4 Schweizerinnen im Hauptfeld dabei.

Kyrgios nicht an Olympia

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios hat seine Olympia-Teilnahme nach dem Zuschauerverbot für die Spiele in Tokio abgesagt. Der 26-Jährige erklärte seine Entscheidung auf sozialen Netzwerken mit einer Verletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hatte – vor allem aber mit den leeren Rängen in Japan.