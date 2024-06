Legende: Setzte sich in einem umkämpften Spiel durch Viktorija Golubic Getty Images/Paul Harding

Birmingham: Golubic nimmt die Hürde Osorio

Viktorija Golubic (WTA 78) hat beim WTA-250-Rasenturnier von Birmingham in der Startrunde gegen Camila Osorio (WTA 81) aus Kolumbien 6:4, 1:6, 6:3 gewonnen. Im Duell zweier Qualifikantinnen, das nicht weniger als zehn Breaks bot, behielt die Zürcherin die Oberhand. Im Achtelfinal trifft die 31-Jährige auf die Kanadierin Leylah Fernandez. Die bisher einzige Begegnung mit der Weltnummer 33 verlor Golubic 2021 im Final von Monterrey.

Sabalenka in Paris nicht dabei

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka wird nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. «Es ist einfach eine schlechte Planung der WTA. Nach Olympia müssen wir direkt nach Kanada zu einem Pflicht-Turnier fliegen. Das ist so viel Druck und wirkt sich auf die Gesundheit aus. Leider muss ich ein Turnier opfern und in diesem Stadium meiner Karriere sind es die Olympischen Spiele», sagte die zweifache Grand-Slam-Siegerin und fügte an: «Das ist einfach zu viel. Jetzt spielen wir auf Gras, bei Olympia auf Sand, in Kanada auf Hartplatz. Das ist so verrückt und schadet unserer Gesundheit», kritisierte die Belarussin weiter.