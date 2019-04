Legende: Leidet an Hüftproblemen Weltnummer 2 Simona Halep. Keystone

Simona Halep gibt Forfait für Stuttgart

Eine Hüftverletzung zwingt Weltnummer 2 Simona Halep zum Verzicht auf das Sandplatz-Turnier in Stuttgart. Die 27-Jährige zog sich die Verletzung am letzten Wochenende im Fed Cup zu. Halep konnte Rumäniens Niederlage gegen Frankreich trotz zwei Einzel-Siegen nicht verhindern. Sie brauche jetzt eine Pause, glaube aber nicht an einen langen Ausfall. Je nach Abschneiden von Naomi Osaka hätte Halep in Stuttgart sogar die Weltranglistenspitze übernehmen können. Mit dabei in Stuttgart ist hingegen Belinda Bencic. Die Schweizerin startet gegen die luxemburgische Qualifikantin Mandy Minella.