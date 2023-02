Legende: Kein Weiterkommen in Marseille Marc-Andrea Hüsler. Imago / PanoramiC

Hüsler auch in Marseille out

Wie bereits in Rotterdam scheitert Marc-Andrea Hüsler (ATP 48) erneut im Sechzehntelfinal – dieses Mal aber in Marseille. Hüsler verlor mit 3:6 und 2:6 gegen Lokalmatador Grégoire Barrère (ATP 58). Der Schweizer konnte insgesamt 4 Breakbälle abwehren, musste seinem Gegenüber aber trotzdem 3 Servicedurchbrüche zugestehen. Der Franzose Barrère verwertete nach einer Stunde den ersten Matchball.

Golubic scheitert erneut früh

Viktorija Golubic kommt in diesem Jahr bislang nicht in Fahrt. Die Züricherin unterlag im mexikanischen Merida in der 1. Runde gegen Elisabetta Cocciaretto (WTA 54) 0:6, 3:6. Die junge Italienerin gewann 8 Games, ehe die Schweizerin ihr Aufschlagspiel erstmals durchbrachte. Der letzte Sieg der Schweizerin datiert vom 1. Januar. Sie ist inzwischen im Ranking auf Position 88 abgerutscht.